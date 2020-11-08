خلال ساعات قليلة خسرت العملات الرقمية نحو 13.7 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 3.1% وذلك مع تراجع قيمتها السوقية المجمعة من 441 مليار دولار إلى نحو 427.3 مليار دولار في نهاية تعاملات أمس.وفي صدارة العملات الخاسرة جاءت عملة «بيتكوين»، الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية، على رأس قائمة العملات الخاسرة، حيث تراجعت بنسبة 5.1% خاسرة نحو 794 دولاراً بعدما تراجع سعرها من 15549 دولاراً إلى نحو 14755 دولاراً في نهاية تعاملات أمس.وعلى صعيد قيمتها السوقية الإجمالية، فقد تراجعت بنسبة 5.1% فاقدة نحو 14.7 مليار دولار وذلك بعدما هوت قيمتها السوقية المجمعة من 288.2 مليار دولار إلى نحو 273.5 مليار دولار في نهاية تعاملات أمس.كما هوت عملة «إيثريوم» بنسبة 4.88% إلى نحو 433 دولاراً. كما انخفضت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 49 مليار دولار. وفي المقابل ارتفعت عملة «تيزر» بنسبة 0.13% إلى نحو 0.247 دولار. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 17.2 مليار دولار.فيما تراجعت عملة «إكس ريبل» خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 4.23%. وبلغت قيمتها السوقية المجمعة مستوى 11.23 مليار دولار.كما هوت عملة «بيتكوين كاش» بنسبة 2.36% إلى مستوى 251 دولاراً. وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 4.6 مليار دولار.