بعد هبوط قيمة الليرة التركية لمستوى قياسي، ووصولها إلى 8.5445 أمام الدولار، وهبوطها 30% هذا العام، أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، محافظ البنك المركزي مراد أويسال من منصبه، وعين مكانه وزير المالية السابق ناجي إقبال، وجاءت هذه الخطوة في مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية.وأصبح أويسال محافظاً للبنك المركزي في يوليو 2019، عندما عينه أردوغان خلفاً لمراد جتينقايا.وتولى ناجي إقبال حقيبة المالية من عام 2015 حتى عام 2018 عندما عين رئيسا لمديرية الإستراتيجية والميزانية الرئاسية.من جهته، ذكر محلل كبير في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، أن تركيا لم تشدد السياسة بما يكفي لدعم الليرة، التي نزلت إلى مستوى قياسي متدنٍ جديد، وأن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد يظلان نقطتي ضعف.وبحسب اقتصاديين، فإن وقوع المزيد من الضغوط من العملة والتضخم في خانة العشرات وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي ستزيد بشكل كبير فرص ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية بحلول نهاية العام.