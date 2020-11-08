كشف محللون في بنك مورغان ستانلي، أن الزيادة في الإقبال على المخاطرة بين المستثمرين بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية ستسفر على الأرجح عن فورة في الاقتراض في نهاية العام من جانب حكومات الدول النامية، إذ ارتفعت سندات وعملات الأسواق الناشئة بعد أن كشفت الانتخابات الأمريكية أن الديمقراطي جو بايدن صار أكثر قربا بالفوز بالبيت الأبيض.في حين تراجعت العملة الأمريكية إلى قاع شهرين، ما جعل الأسواق الناشئة أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين بغير الدولار، في حين يُنظر إلى احتمالات تهدئة بايدن حرب دونالد ترمب التجارية مع الصين باعتبارها مؤشرا إيجابيا آخر.وبحسب ما نشر موقع «العربية نت»، قال محللون في مورغان ستانلي: «بالنظر إلى خلفية السوق المواتية لذلك، نتوقع ارتفاع المعروض (من إصدار الديون) خلال الأسابيع القادمة»، متوقعين إصدار ديون سيادية بقيمة 25 مليار دولار وما قيمته خمسة مليارات أخرى من مبيعات الديون شبه السيادية قبل نهاية العام.