كشف دبلوماسيون أوروبيون، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض على الأرجح رسوماً جمركية على واردات أمريكية بـ4 مليارات دولار الأسبوع القادم، وذلك بعد تأييد من منظمة التجارة العالمية له في نزاع بشأن الدعم المقدم لشركة صناعة الطائرات بوينغ.وأيدت غالبية حكومات الاتحاد بالفعل فرض الرسوم، التي من المتوقع دخولها حيز التنفيذ، بعد اجتماع لوزراء تجارة الاتحاد (الإثنين) القادم، وهو ما يأتي رداً على رسوم جمركية أمريكية على بضائع أوروبية على خلفية الدعم المقدم إلى إيرباص منافسة بوينغ.وكان الوزير المنتدب لدى الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية فرانك ريستر، رجح في أكتوبر الماضي مسألة فرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية ما لم تعد واشنطن للتفاوض.وقال: «مع الرسوم البالغة 4 مليارات دولار التي سمحت لنا منظمة التجارة العالمية بفرضها على منتجات أمريكية، نريد قبل كل شيء إرسال رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة لدعوتها إلى فتح المفاوضات».وكانت منظمة التجارة العالمية سمحت أخيراً للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية عقابية على ما قيمته 4 مليارات دولار من السلع والخدمات الأمريكية سنوياً على خلفية الدعم الذي تقدمه واشنطن لشركة «بوينغ».واعتبرت منظمة التجارة، التي سمحت قبل سنة لواشنطن بفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي لدعمه شركة «إيرباص»، أن المبلغ المحدد (4 مليارات دولار) «يتناسب مع درجة وطبيعة الآثار العكسية التي تم تحديد وجودها»، والناجمة عن مبالغ دعم أمريكية غير قانونية لشركة «بوينغ»، بحسب تقرير المحكمة.