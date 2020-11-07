بعد نهاية أسبوعين من المناقشات المكثفة التي لم يتمكن خلالها المفاوضون من التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في مرحلة ما بعد بريكست خصوصاً بشأن مسألة الصيد البحري، ما يعزز التهديد بعدم وجود اتفاق مع عواقب مدمرة محتملة، تجري رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت لاحق لاستعراض الوضع الراهن للمفاوضات المتوقفة حالياً بشأن العلاقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أعلن المتحدث باسمها.وأكد المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية إجراء هذه المحادثة، وهي الثالثة بين الزعيمين منذ تكثيف المفاوضات بين لندن والاتحاد الأوروبي، موضحاً أنها تهدف إلى تقييم وضع المحادثات.ومن المقرر أن تستأنف المحادثات رسمياً في لندن اليوم (الأحد)، وفقاً لمصدر دبلوماسي.وصرّح المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه في تغريدة أخيراً، أنه «رغم جهود الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول، ما زالت هناك خلافات كبيرة».وبحسب بارنييه، تستمر الخلافات حول ثلاثة مواضيع هي وصول الأوروبيين إلى مياه الصيد البريطانية وشروط المنافسة العادلة وآلية حل أي نزاعات قد تنشأ في المستقبل.