واصلت أسعار النفط ارتفاعها قبيل ساعات من الانتخابات الأمريكية التي تُجرى اليوم (الثلاثاء)، في ظل حالة من التعافي في الأسواق المالية اليوم، لكن المخاوف حيال ارتفاع الإصابات بفايروس كورونا في أنحاء العالم تكبح تحقيق الخام المزيد من المكاسب.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أو ما يعادل 1.8% إلى 39.67 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو ما يعادل 2.1% إلى 37.59 دولار للبرميل. وربح الخامان القياسيان نحو 3% أمس (الإثنين).من جهته، أوضح كومرتس بنك أن «الأمل الآن في أن التخفيضات المستمرة عند مستوياتها الحالية ستكون جسرا ضروريا خلال الموجة الثانية من كوفيد-19 لحين توزيع اللقاحات خلال النصف الأول من 2021».وارتفع الخامان القياسيان اللذان انخفضا بشدة على مدى الأسبوع الماضي، لفترة وجيزة أمس، بعد أن أجرى وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك محادثات مع شركات النفط المحلية بشأن تمديد محتمل للقيود على إنتاج النفط في الربع الأول من 2021.وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، إنتاج النفط منذ مايو الماضي؛ لدعم الأسعار، وقلصت الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا في أغسطس 2020. وتعقد «أوبك» اجتماعها القادم الكامل في 30 نوفمبر الجاري والأول من ديسمبر القادم.ومن المقرر أن تقلص المجموعة التخفيضات مليوني برميل يوميا في يناير 2021.