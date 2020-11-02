ارتفعت الديون الفرنسية إلى ضعف متوسط ديون دول منطقة اليورو، بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مدفوعة بنمو كبير في الدين الخاص، وذلك وفقاً لحسابات وكالة بلومبيرغ، وبيانات «يوروستات»، و «المركزي الأوروبي».
وأشار تقرير اطلعت عليه «العربية نت»، إلى ارتفاع ديون الشركات بنحو 18.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، و 2.6 في ألمانيا.
وجاء ارتفاع الدين سواء الحكومي أو الشركات أو ديون الأفراد، بالأساس نتيجة الإغلاق على خلفية وباء كورونا والذي أصاب الاقتصاد بشلل.
وأشار تقرير اطلعت عليه «العربية نت»، إلى ارتفاع ديون الشركات بنحو 18.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، و 2.6 في ألمانيا.
وجاء ارتفاع الدين سواء الحكومي أو الشركات أو ديون الأفراد، بالأساس نتيجة الإغلاق على خلفية وباء كورونا والذي أصاب الاقتصاد بشلل.