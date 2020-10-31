ارتفع إنتاج نفط أوبك في أكتوبر الماضي، بفعل إعادة تشغيل المزيد من المنشآت الليبية وزيادة الصادرات العراقية.وبحسب مسح، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضوا 24.59 مليون برميل يومياً في المتوسط على مدار أكتوبر الماضي، بزيادة 210 آلاف برميل يومياً عن سبتمبر 2020، وفي تعزيز جديد من أدنى مستوى في ثلاثة عقود المسجل في يونيو 2020.وبلغت نسبة التزام دول «أوبك+» المقيدة باتفاق الخفض 101% من التقليص المتعهد به في أكتوبر، وفقا للمسح، أي دون تغيير عن سبتمبر.وقال المحلل الاقتصادي ستيفن برينوك: «الطلب على النفط ليس داعما في الوقت الراهن، وفي الحد الأدنى، سيتعين على أوبك تمديد مستوياتها الإنتاجية الحالية حتى نهاية مارس».وكانت «أوبك+» أجرت خفضاً غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يومياً بما يعادل 10% من الإنتاج العالمي بدءاً من مايو 2020 في ظل الجائحة التي تراجعت بالطلب.