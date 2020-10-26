تراجعت العملة التركية، أمس، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة ثماني ليرات مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي رغم توقعات كانت لزيادة كبيرة.ولامست الليرة 8.01 في المعاملات المبكرة وسجلت 8.0080، في سعر أضعف من مستوى إغلاق (الجمعة) الماضية، البالغ 7.9650 ليرة، لتفقد العملة 25 % من قيمتها هذا العام أمام نظيرتها الأمريكية.وفقدت العملة التركية نحو 24% من قيمتها هذا العام؛ بسبب تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي وتدخل باهظ التبعات للدولة في سوق العملة.وأبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 10.25%، وهو ما جاء بخلاف تكهنات بزيادة كبيرة.وكان من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 175 نقطة أساس إلى 12% (الخميس) الماضي في ظل الأداء الضعيف لليرة، الذي أوقدت شرارته بواعث القلق حيال تضخم مرتفع والتناقص الحاد لاحتياطيات النقد الأجنبي.