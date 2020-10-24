ربحت العملات الرقمية نحو 21 مليار دولار، خلال 24 ساعة، مع صعود قيمتها السوقية الإجمالية من 373 مليار دولار لتسجل نحو 394 مليار دولار في تعاملات، مرتفعة بنسبة 5.6%.وتلقت العملات الرقمية الدعم بعد أن أعلنت إحدى الشركات المتخصصة في المدفوعات أنها ستسمح للعملاء باستخدام العملات المشفرة وشرائها والاحتفاظ بها وبيعها على شبكتها.وفي بيان، قال «دان شولمان» الرئيس التنفيذي للشركة لـ«باي بال»: «إن كفاءة وسرعة ومرونة العملات المشفرة تمنح الناس الشمول المالي». واصفاً التحول النهائي من العملات المادية إلى العملات الرقمية بأنه أمر حتمي.وقادت عملة «بتكوين» الأكثر قوة وانتشاراً مكاسب سوق العملات الرقمية. لكن عملة «تيزر» تمكنت من خطف الأضواء بعد تحقيق مكاسب صاروخية.ولأول مرة خلال العام الحالي لامست «بتكوين» مستوى 13 ألف دولار في تعاملات. لكن على صعيد تعاملات الأسبوع فقد ارتفعت العملة الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية بنسبة 14.38%.ومنذ بداية العام الحالي قفزت عملة «بتكوين» بنسبة 74% رابحة نحو 5522 دولار وذلك بعدما ارتفعت من مستوى 7422 دولاراً في نهاية ديسمبر الماضي إلى نحو 12964 دولاراً في الوقت الحالي.وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية خلال العام الحالي بنسبة 78.5% رابحة نحو 105.6 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت من مستوى 134.5 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي إلى نحو 240.1 مليار دولار.كما صعدت عملة «إيثريوم» التي تحتل المرتبة الثانية بنحو 210.4% رابحة نحو 282 دولار وذلك بعدما ارتفعت إلى نحو 416 دولاراً، مقابل نحو 134 دولاراً في نهاية تعاملات الماضي. كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 222% رابحة نحو 32.4 مليار دولار وذلك بعدما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 14.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي إلى نحو 47 مليار دولار في الوقت الحالي.