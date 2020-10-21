كشفت بيانات رسمية، أمس، أن الحكومة البريطانية اقترضت 36.101 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز 33.55 مليار إسترليني، وذلك وفقا لتوقعات استطلاع أجري أخيرا، ليرتفع الاقتراض في النصف الأول من السنة المالية إلى مستوى قياسي يبلغ 208.5 مليار إسترليني.وفي سياق منفصل، أوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في سبتمبر الماضي ارتفع إلى 0.5% مقارنة مع 0.2% في أغسطس 2020 عندما تم خفضه بفعل خطة مؤقتة لدعم تناول الطعام في المطاعم.