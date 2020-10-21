خفض الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» توقعاته لنشاط النقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط في 2020 بما يشير إلى تعاف دون المتوقع.ومن المتوقع بلوغ أعداد المسافرين لعام 2020 بأكمله من الشرق الأوسط وإليه وداخله 30% فقط من مستويات 2019، وهو أقل بكثير من 45% كانت متوقعة في يوليو الماضي.ومن حيث الأرقام، من المتوقع أن يشهد الشرق الأوسط 60 مليون مسافر في 2020 مقارنة مع 203 ملايين في 2019.ووفق «إياتا»، يتوقع زيادة الطلب في الشرق الأوسط في 2021 إلى 45% من مستويات 2019 ليبلغ 90 مليون مسافر من المنطقة وإليها وداخلها.