وصلت العملة التركية، أمس، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 8 ليرات للدولار.ويأتي هذا التراجع وسط التوترات التي تمر بها تركيا، إذ سجلت عملتها الأسبوع الماضي أضعف مستوياتها بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات بعد أن نشرت وكالة «بلومبيرغ» أن أنقرة ستختبر قريبا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، وما يبدو أنه تصاعد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي. وفقدت الليرة نحو 0.5% لتسجل 7.8 مقابل الدولار منتصف الأسبوع الماضي.