فيما كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أن اقتصاد بلاده يعاني من مشكلات مزمنة بسبب كورونا.أعلن وزير المالية ريشي سوناك، أن بريطانيا تعطي الأولوية لإنقاذ الوظائف وليس زيادة الضرائب، بينما تلحق جائحة كوفيد-19 الضرر بالاقتصاد، رغم أن الاقتراض القياسي وعبء الديون المتراكمة الذي يبلغ 2.6 تريليون دولار لا يمكن تحمله للأبد.وحين سئل عن زيادة الضرائب في عدد من اللقاءات، أكد سوناك مرارا أنه يركز على المدى القصير على الوظائف. ولكنه أوضح أن عليه التصدي لمشكلة الديون المتراكمة على المدى المتوسط.وصرح لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» بقوله: «يبدو جليا أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع للأبد، هذا المستوى من الاقتراض، الذي سيسجل مستوى قياسيا هذا العام، غير قابل للاستدامة على المدى الطويل».يذكر أن اقتصاد بريطانيا عانى من أشد انخفاض في الربع الثاني أكثر من أي دولة بين مجموعة الدول السبع في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين.وتبددت الآمال في تعاف سريع، إذ تواجه الشركات صعوبات للتكيف مع قواعد التباعد الاجتماعي، وما زال العديد مترددين في السفر باستخدام المواصلات العامة أو الذهاب إلى الأماكن المزدحمة.