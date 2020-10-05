مع تواتر أنباء عن تحسن حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما يسمح بمغادرته المستشفى لاحقا، معإمكانية عودته للبيت الأبيض، بعد أن حصل على أكسجين إضافي - بحسب تصريحات لأطباء يتابعون حالة الرئيس - تفاعلت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية إيجابا.وسجلت مؤشرات الأسهم في (اليابان، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية) ارتفاعات قوية في تداولات اليوم، كما سجل مؤشر الأسهم الأمريكية «إس أند بي 500» للعقود الآجلة ارتفاعا أيضاً. وارتفع المؤشر نيكاي 1.23% إلى 23312.14 نقطة.وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.74% إلى 1637.25 نقطة، إذ ربحت الأسهم التي تزيد قيمتها الحقيقية عن أسعارها 2.2%، متفوقة على زيادة 1.37% للأسهم المرتبطة بالنمو على مؤشر أسهم النمو ضمن توبكس.وعلى وجه الخصوص، تعافت أسهم شركات السكك الحديدية بشكل كبير من خسارة تكبدتها (الجمعة) الماضية، وهو ما يعود لأسباب منها الآمال في زيادة الطلب على السفر، بسبب حملة حكومية لتشجيع السياحة الداخلية في الوقت الذي يستمر فيه إغلاق الكثير من الحدود الدولية بسبب فايروس كورونا.وينتظر المستثمرون أيضا تطورات محادثات في واشنطن بشأن حزمة إنقاذ تتعلق بفايروس كورونا بعدما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمس إحراز تقدم في المباحثات.وتراجع الدولار قليلا أمام سلة من العملات، لكن مؤشره ظل قريبا من نطاقات شهدها أخيرا، وانخفض أقل من 0.1% خلال اليوم إلى 93.785.وارتفع الدولار مقابل الين 0.3%، متعافيا من أسوأ هبوط في أكثر من شهر يوم الجمعة. وتعززت عملات أكثر مخاطرة خلال الليل لكن مكاسبها انحسرت بحلول موعد فتح الأسواق الأوروبية.وصعد الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.71735، في حين نزل الدولار النيوزيلاندي 0.1% إلى 0.6641. وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.17260 دولار.وصعد الفرنك السويسري الذي يعد ملاذا آمنا بعدما قالت شركة التكنولوجيا اليابانية إن.إي.سي إنها ستشتري شركة البرامج الإلكترونية المالية السويسرية أفالوك جروب.