تعد مجموعات التواصل الثمانية ممثلا عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجموعة العشرين، حيث تقدم وجهات النظر المختلفة بشأن التحديات المالية والاجتماعية الاقتصادية على طاولة مباحثات المجموعة.وتمثل المجموعات مجالس مستقلة تقودها منظمات من المجتمع المدني والقطاع الخاص في البلد المضيف، وتعمل هذه المنظمات مع نظرائها من دول مجموعة العشرين لوضع توصيات متعلقة بالسياسات تُقَّدم رسميًّا إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها.وتعد مجموعة الأعمال (B20) أول مجموعة تواصل، وتمثل القطاع الخاص، ويرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة (سابك)، رئيس مجموعة الأعمال (B20) يوسف البنيان، وشيربا (ممثل) مجموعة الأعمال الدكتور عبد الوهاب السعدون، ويقود مجلس الغرف السعودية المجموعة لهذا العام.وتجمع مجموعة الشباب (Y20)، القيادات الشابة، ويرأس المجموعة عثمان المعمر، وهو حدث يقوده الشباب لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجه شباب اليوم، وتركز على الجاهزية للمستقبل، وتمكين الشباب والمواطنة العالمية، وتقود مؤسستي مسك وإثراء المجموعة لهذا العام.فيما تشمل مجموعة العمال (L20) النقابات واللجان العمالية، ويرأسها رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة المهندس ناصر الجريد، حيث تعد هذه اللجنة المؤسسة القائدة للمجموعة لهذا العام.أما مجموعة الفكر (T20)، تتكون من شبكة من مراكز الفكر والباحثين، ويرأسها نائب الرئيس للأبحاث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) الدكتور فهد التركي.وتمثل مجموعة المجتمع المدني (C20) منظمات المجتمع المدني ويرأسها صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد، وتقودها مؤسسة الملك خالد الخيرية لهذا العام.فيما تمثل مجموعة المرأة (W20) مصالح المرأة، وترأسها الدكتورة ثريا عبيد، وجمعية النهضة لهذا العام.وتمثل مجموعة العلوم (S20)، المجتمع العلمي، ويرأسها رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور أنس الفارس.فيما تشمل مجموعة المجتمع الحضري (U20)، ممثلي المدن، ويرأسها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد.