توقعت الحكومة الإيطالية انخفاضا بنسبة 9% في إجمالي الناتج المحلي لهذا العام، حسبما أفادت مصادر بوزارة الاقتصاد أمس.وجاءت تلك التوقعات خلال محادثات ائتلافية في روما ومن المتوقع أن يعتمدها مجلس الوزراء رسميا (الأحد) القادم.وذكرت المصادر أن تقديرات الحكومة ترجح العودة للنمو لعام 2021 وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 6%.ومن المتوقع أن يصل العجز العام إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، لينخفض إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، بينما من المتوقع أن يصل الدين العام إلى ذروته عند 158% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.وتأمل حكومة روما إنعاش النمو جزئيا من خلال القروض والمنح الواردة من الاتحاد الأوروبي، في إطار ما يسمى صندوق التعافي.