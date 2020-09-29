لامست الليرة التركية قاعا قياسيا جديدا مقابل الدولار، إذ يقيم المستثمرون تداعيات صراع في القوقاز ويترقبون برنامجا اقتصاديا جديدا متوسط الأمد سيعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق اليوم.وبلغت الليرة مستوى قياسيا متدنيا عند 7.8450 مقابل الدولار، لتتراجع من إغلاق عند 7.81 أمس. والليرة منخفضة بنحو 24% منذ بداية العام الحالي؛ بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.ومن المقرر أن يعلن ألبيرق البرنامج الاقتصادي اليوم (الثلاثاء).وكانت أنقرة اتخذت خطوة أخرى لكبح جماح إقراض الشركات والمستهلكين، بعد طفرة ائتمانية ضخمة أدت إلى تفاقم اختلال الأوضاع الخارجية للبلاد، وهبطت بالليرة لمستويات قياسية.