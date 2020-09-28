هبط الروبل الروسي اليوم (الإثنين) إلى أدنى مستوى في حوالى ستة أشهر أمام الدولار الأمريكي، وتراجع عن مستوى 92 مقابل اليورو مع تزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا حول العالم.وبحلول الساعة 1430 بتوقيت غرينتش، كان الروبل منخفضاً 1.2 % أمام الدولار عند 79.13، بعد أن سجل في وقت سابق 79.1975 للمرة الأولى منذ الثاني من أبريل 2020.وتراجعت العملة الروسية 1.6 % مقابل العملة الأوروبية إلى 92.34 لليورو مسجلة مستويات لم تشهدها منذ يناير 2016.