وصف سفير الصين لدى منظمة التجارة العالمية، اليوم (الإثنين)، الحكم الذي أصدرته لجنة بالمنظمة هذا الشهر، الذي قضى بأن واشنطن انتهكت القواعد من خلال فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على الصين بأنه «موضوعي ونزيه».وقال السفير تشانغ شيانغ تشن، في مؤتمر افتراضي حول التجارة شارك فيه أيضا نظيره الأمريكي دينيس شيا:«نعتقد أن اللجنة اتخذت قراراً موضوعياً ونزيها».وأضاف:«نأمل بأنه سيسهل الحل الفوري للنزاع بين الصين والولايات المتحدة».من جهته، أوضح البنك المركزي الصيني، اليوم، أنه سيحافظ على وفرة السيولة على نحو معقول ويوجه تكاليف التمويل نحو الانخفاض.وأشار البنك، في بيان عقب اجتماع لجنته المعنية بالسياسة النقدية، إلى أنه سيجعل هذه السياسة أكثر مرونة واستهدافاً.وأفاد بأنه سيحافظ على سعر صرف اليوان مستقراً بشكل أساسي.وكانت الصين قد أبقت على سعر الإقراض الرئيسي للشركات والأفراد دون تغيير للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر الجاري، كما كان متوقعاً.ولم يتغير سعر الإقراض الرئيسي لأجل عام عن 3.85%، وظل السعر لأجل خمس سنوات عند 4.65%.