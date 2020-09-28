في تطور غير متوقع يفضح عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها حكومة الملالي، أعلنت قناة «برس تي.في» التلفزيونية الإيرانية، أن طهران ستتيح سداد مستحقات حاملي صكوك حكومية في صورة صادرات نفطية، وذلك استناداً إلى بيان لوزارة المالية الإيرانية.وأوضحت القناة أنه في حالة التنفيذ ستكون هذه المرة الأولى التي يُستخدم فيها النفط لسداد سندات صدرت في السوق المحلية.وبحسب تقرير القناة فإنه يحق لحاملي الصكوك التي تستحق قبل مايو 2021 الحصول على شحنات خام توازي قيمة السندات والفائدة المستحقة عليها.ولم يتضح كيف ستتم الصفقة، ولكن يفترض أن يحصل حاملو الصكوك على خيارات عقود آجلة، ولكن التقرير لم يتضمن آلية للتنفيذ.ويعاني اقتصاد إيران منذ 2018 عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، الذي أبرمته ست قوى عالمية مع إيران وأعادت فرض عقوبات ضيقت الخناق على تجارة النفط الإيرانية.وتحاول الولايات المتحدة تضييق الخناق على إيران لمنعها من التمادي في برنامجها النووي، وتهديداتها لجيرانها.