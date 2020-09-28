كشفت الجهة المنظمة للبنوك التركية «BDDK»، أمس، أن معدل نسبة الأصول المفروضة على البنوك، التي تجبرها على تقديم المزيد من القروض، سينخفض بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 90% للبنوك التقليدية، وإلى 70% للبنوك الإسلامية، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.ويعد هذا القرار هو الثاني الذي يقلص نسبة الأصول في أقل من 3 أشهر، إذ تحاول تركيا تخفيف حزمة التحفيز التي أدت إلى فقاعة ائتمانية.وأدى تزايد القروض من قبل البنوك التجارية إلى زيادة الواردات، وفجوة تجارية، بجانب تراجع بنسبة 11.7% في الليرة التركية خلال الربع الماضي، وهو أسوأ أداء مقارنة بالدول المشابهة.وانخفضت الليرة التركية لفترة وجيزة 1.6% إلى مستوى متدن قياسي عند 7.8 مقابل الدولار أمس.وتقوم تركيا بجهود حثيثة في محاولة لدعم أسس اقتصادها الذي أوشك على الانهيار؛ بسبب تدخلات أردوغان في أسس عمل البنك المركزي الذي من المفترض أن يكون مستقلاً في قراراته.ومع ذلك، تؤدي هذه القرارات إلى إرباك البنوك العاملة في البلاد، ففي الوقت الذي كان يطلب منها زيادة قروضها، تدفع السياسات النقدية البنوك حالياً إلى تقليص إقراض المواطنين والشركات.