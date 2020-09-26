واصلت العلمة الايرانية سقوطها الحر عقب تطبيق آلية «سناب باك» الأسبوع الماضي، التي تقضي بعودة كامل عقوبات الأمم المتحدة على إيران حيث تم تداول الدولار أمس بسعر قارب 300 ألف ريال.ووفقا لمواقع سعر صرف العملات الأجنبية في إيران فقد تجاوز سعر الدولار حدود 293 ألف ريال في السوق الحرة في طهران، صباح أمس (السبت).يذكر أنه فور إعلان الولايات المتحدة السبت الماضي، عودة العقوبات الدولية على إيران، سجل سعر صرف الدولار (الأحد) الماضي، رقما قياسيا جديدا بارتفاع 2.5٪ إلى 273 ألف ريال للدولار.وكان سعر صرف الدولار الأمريكي 160 ألف ريال في بداية السنة التقويمية الإيرانية الحالية في 20 مارس الماضي، لكنه وصل إلى 250 ألف ريال في أواخر يوليو 2020، عندما ضخ البنك المركزي الإيراني نحو مليار دولار من النقد الأجنبي في السوق المحلية، وانخفض سعر الدولار إلى 210 آلاف ريال. لكن مع مرور الوقت بدأ سعر الصرف يرتفع مرة أخرى.وذكرت التقارير أنه مع ارتفاع الدولار في سوق الصرف في طهران، تحول التجار إلى سوق الذهب.