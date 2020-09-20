رغم الخسائر التي لاحقت جميع القطاعات الاستثمارية والاقتصادية خلال العام الحالي، بسبب الجائحة التي يمر بها العالم وما خلفه فايروس «كورونا» من خسائر قاسية، تمكنت عملات رقمية من زلزلة عرش العملة الأقوى والأشهر في العالم، بعد تحقيق مكاسب صاروخية تجاوزت ما حققته عملة «بتكوين»، بحسب ما نقله موقع «العربية نت».ومنذ بداية العام الحالي وحتى تعاملات صباح اليوم، حصدت العملات الرقمية مكاسب بلغت نحو 163.8 مليار دولار مرتفعة بنسبة 86.43%، بعدما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 189.5 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي، إلى مستوى 353.3 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.واستحوذت أكبر 5 عملات رقمية على مكاسب بلغت قيمتها 110.5 مليار دولار من إجمالي المكاسب التي حققتها العملات الرقمية، لتحصد ما نسبته 67.46% من إجمالي المكاسب، فيما استحوذت هذه العملات على نحو 78% من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية مع تسجيل العملات الخمس قيمة سوقية بلغت نحو 276 مليار دولار.في صدارة العملات التي حققت أعلى نسبة ارتفاع في قيمتها السوقية جاءت عملة «تيزر» التي صعدت قيمتها السوقية من مستوى 4.1 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي، إلى مستوى 15.2 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم، محققة ارتفاعاً بنسبة 270% منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.فيما ارتفعت عملة «إيثريوم» بنسبة 184.3% بعدما ارتفع سعرها من 134 دولارا في نهاية العام الماضي إلى مستوى 381 دولارا في تعاملات صباح اليوم، رابحة نحو 247 دولار. كما صعدت قيمتها السوقية من 14.6 مليار دولار إلى نحو 42.9 مليار دولار، رابحة نحو 28.3 مليار دولار منذ بداية العام.وارتفعت عملة «بتكوين» الأكثر قوة في سوق العملات الرقمية، بنسبة 47.54% رابحة نحو 3529 دولارا بعدما ارتفعت قيمتها من مستوى 7422 دولارا في نهاية تعاملات العام الماضي، إلى نحو 10951 دولارا في تعاملات صباح اليوم.وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 134.5 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي، إلى نحو 202.5 مليار دولار، رابحة نحو 68 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 50.5%.ومنذ بداية العام، سجلت عملة «إكس آر بي» مكاسب بنسبة 39% رابحة نحو 0.07 دولار بعدما ارتفعت قيمتها من مستوى 0.179 دولار في نهاية تعاملات العام الماضي، إلى نحو 0.249 دولار في تعاملات صباح اليوم. كما ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 31.7% رابحة نحو 2.7 مليار دولار، بعدما ارتفعت قيمتها السوقية من 8.5 مليار دولار في نهاية العام 2019، إلى نحو 11.2 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.كما صعدت عملة «بتكوين كاش» بنسبة 8.5% رابحة نحو 18 دولارا، بعدما ارتفع سعرها من مستوى 212 دولارا في نهاية العام الماضي، إلى نحو 230 دولارا في تعاملات صباح اليوم. وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 10.5% بعدما ربحت نحو 0.4 مليار دولار، مرتفعة من مستوى 3.8 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي، إلى نحو 4.2 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.