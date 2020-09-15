أصدرت منظمة التجارة العالمية حكماً اليوم (الثلاثاء)، تضمن بأن رسوما إضافية فرضتها الولايات المتحدة على الصين في 2018 ليس لها مسوغ في قواعد التجارة العالمية، وذلك بعدما فرضت واشنطن رسوماً على نحو 250 مليار دولار من البضائع الصينية، بينما ردت بكين برسوم على ما يساوي 110 مليارات دولار من السلع الأمريكية تشمل حبوب الصويا والتفاح.وقضت لجنة من ثلاثة أعضاء بأن واشنطن لم تقدم ما يثبت أن الرسوم التي فرضتها بعد إجراء تحقيق تُعد استثناء مبررا لالتزاماتها.من جهته، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم:" إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية زاد 1% الشهر الماضي بعد صعوده 3.9% في يوليو الماضي".يذكر أن النشاط الصناعي الصيني سجل انكماشاً فيما شددت الولايات المتحدة ضغوطاتها بفرض رسوم جمركية إضافية على بكين، مع تباطؤ الطلب الداخلي في الصين، لكن الاستهلاك في الصين سجل أول ارتفاع له منذ جائحة كورونا.في حين نما إنتاج المصانع الأمريكية بقوة في أغسطس الماضي، لكن زخمه تباطأ في ظل استمرار جائحة كوفيد-19.