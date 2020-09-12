كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن جائحة فايروس كورونا دفعت عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة إلى ما يزيد على 3 تريليونات دولار في أول 11 شهرا من السنة المالية 2020، وفق التقديرات المبكرة، وهو ما يزيد على ضعفي الرقم القياسي السابق لعام بأكمله.

وكان عجز الميزانية لأغسطس الماضي 200 مليار دولار، وهو غير بعيد عن العجز في أغسطس آب 2019، وأقل من 245 مليار دولار توقعها المحللون في استطلاع رأي أجرته رويترز.

والعجز البالغ 3.007 تريليون دولار منذ بداية العام هو تقريبا 3 أمثال عجز 1.067 تريليون دولار في نفس الفترة قبل عام، وهو ناجم عن زيادة هائلة في الإنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فايروس كورونا.

يذكر أن الرقم القياسي السابق للعجز في فترة 11 شهرا 1.37 تريليون دولار، الذي أعلنته وزارة الخزانة في 2009 خلال الأزمة والركود الماليين. وكان إجمالي عجز الميزانية في 2009 بأكملها 1.4 تريليون دولار.