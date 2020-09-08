كشف اقتصاديون في «مورغان ستانلي» أن من المرجح أن يتعافى الاقتصاد العالمي لمستويات ما قبل الجائحة في وقت مبكر من العام القادم قبل 3 أشهر تقريبا من التوقعات السابقة.

وأوضحوا في مذكرة للعملاء أن الدلائل تشير إلى أن معادلة «الفايروس - الاقتصاد» تغيرت بشدة مقارنة بالأيام الأولى للتفشي. وذكروا أن التعافي مستمر في اكتساب قوة دفع مع تحسن تعامل الدول مع الفايروس.

وبينوا أن الاقتصاد الأمريكي قد يبلغ مستويات ما قبل كوفيد-19 في الربع الثاني من العام القادم، بينما تعود الأسواق المتقدمة ككل لهذه المستويات في الربع الثالث من العام القادم.

ونوهوا إلى أنه بالتضافر مع مستويات غير مسبوقة للدعم المالي والنقدي وتعثر محتمل للتجارة، من المرجح أن يصاحب التعافي المتوقع معدلات تضخم أعلى.