أعلنت اليوم آركابيتا غروب هولدنغز «آركابيتا»، وهي شركة عالمية متخصصة في الاستثمارات البديلة، وشركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادية لمملكة البحرين، عن بيع حصتهما في شركة ناس نيورون للخدمات الصحية ذ.م.م. «ناس نيورون»، وهي شركة رائدة متخصصة في تقديم خدمات إدارة مطالبات التأمين الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي، لإحدى شركات الفورتشن 500 في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد حقق هذا الاستثمار الناجح عوائد تجاوزت التوقعات على مدى ثلاث سنوات من فترة الاحتفاظ بالإستثمار.

وكانت "آركابيتا" قد دخلت في شراكة مع "ممتلكات" في العام 2017 للاستحواذ على شركة ناس المتحدة للخدمات الصحية ذ.م.م. وقدمتا الدعم لتمكين الشركة من تنفيذ مبادرات تهدف إلى تنمية عملياتها، بما في ذلك الاندماج مع نيورون، وهي شركة كبرى متخصصة في إدارة مطالبات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأدى تنفيذ المبادرات الاستراتيجية المختلفة إلى نمو قاعدة العملاء وخفض التكاليف واعتماد تقنيات متطورة في تقديم الخدمات، إلى أن أصبحت ناس نيورون إحدى أكبر شركات إدارة مطالبات التأمين في منطقة الخليج العربي، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 1.3 مليون مستفيدًا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أعرب الرئيس التنفيذي لآركابيتا عاطف أحمد عبدالملك، عن سروره بنتائج التخارج من ناس نيورون في ظل المناخ الاقتصادي السائد اليوم، مضيفًا «أن سوق التأمين الصحي الخاص في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أخذت تشهد مرحلة تحوّل رئيسية على مدى السنوات القليلة الأخيرة نتيجة سعي الحكومات الخليجية لنقل عبء نفقات الرعاية الصحية من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وقد استفادت ناس نيورون من هذا التوجه ونجحت في التوسع في سوق إدارة مطالبات التأمين بالقيام بإضفاء التوازن المطلوب لمحفظتها واستخدام تقنيات متطورة وتحسين كفاءتها التشغيلية.»

وأضاف عبدالملك «أن قطاع الخدمات الأساسية بما فيها خدمات الرعاية الصحية هي من بين القطاعات التي تركز عليها آركابيتا في استثماراتها في الأسهم الخاصة واستثماراتها العقارية بفعل العوامل الديموغرافية الإيجابية التي تعزز هذا القطاع. ونحن ننوي مواصلة تركيزنا على الاستثمار في قطاعات دفاعية تستند إلى أسس قوية على المدى الطويل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح استثمارنا في ناس نيورن يبرز مدى مرونة سوق الأسهم الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي ومدى جاذبية قطاع الرعاية الصحية في المنطقة للمستثمرين العالميين على الرغم من المناخ الاقتصادي الصعب.»

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات خالد الرميحي، «لقد تمكنا من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع آركابيتا من تقديم الدعم لشركة ناس نيورون، والتي أصبحت اليوم إحدى أكبر الشركات العاملة في القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي، بإشراف فريق إداري متمرس يمتلك رؤية واضحة لمواصلة العمل على تحقيق النمو. هذا وتؤكد النتائج الإيجابية التي حققها هذا الاستثمار الناجح مدى قوة وتفوّق استراتيجية عملنا الجماعي كما تتماشى مع جهودنا الهادفة إلى الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة ومستدامة.»

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة ناس نيورون عمير نظامي، بالنجاح الذي حققته الشركة قائلاً: «لقد استطعنا الجمع بين قوة شركة ناس وشركة نيورون لتحقيق المنفعة لقطاع الرعاية الصحية نتيجة الدعم الذي حصلنا عليه من مساهمينا الاستراتيجيين، آركابيتا وممتلكات. وأنا ممتن شخصيًا للثقة التي منحني إياها المساهمون وأتطلع إلى مواصلة تحقيق النجاح وزيادة القيمة المضافة التي تحققها الشركة لتمكين عملائنا من الحصول بسهولة على خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية وتكلفة ميسّرة في جميع أنحاء العالم.»