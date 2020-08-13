أعلنت «فلاي دبي» اليوم عن استئناف رحلاتها إلى ألماتي ونور سلطان في كازاخستان اعتبارًا من 18 أغسطس.

وكانت «فلاي دبي» في وقت سابق من هذا الأسبوع، قد استأنفت رحلاتها أيضا إلى كل من دكا وجيبوتي والكويت، ليصل إجمالي عدد الوجهات التشغيلية على شبكتها إلى 24 وجهة.

واعتبارا من 18 أغسطس، ستعمل رحلة «فلاي دبي» رقم FZ 1735 إلى مطار ألماتي الدولي (ALA) مرتين في الأسبوع (الثلاثاء والجمعة). وستعمل رحلة «فلاي دبي» رقم FZ 1705 اعتبارًا من 19 أغسطس المتجهة إلى مطار نور سلطان نزارباييف الدولي (NQZ) مرتين في الأسبوع (الأربعاء والسبت). وسيتم تشغيل الرحلات إلى ألماتي ونور سلطان من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي (DXB).

ويمكن للمسافرين الآن الحجز عبر موقع flydubai.com ووكلاء السفر المعتمدين لفلاي دبي. ستستمر الشركة في إضافة المزيد من الوجهات واعداد الرحلات إلى جدول «فلاي دبي» خلال الصيف تبعا للموافقات الحكومية. وتشغل «فلاي دبي» رحلات إلى الوجهات التالية:

أفريقيا وشبه القارة الهندية آسيا الوسطى أوروبا الشرق الأوسط، أديس أبابا (ADD) جوبا (JUB) الخرطوم (KRT) دكا (DAC) جيبوتي (JIB) ألماتي (ALA) باكو (GYD) بيشكيك (FRU) دوشانبي (DYU) كابول (KBL) نور سلطان (NQZ) بلغراد (BEG) بوخارست (OTP) كييف (KBP) براغ (PRG) سراييفو (SJJ) صوفيا (SOF) الإسكندرية (HBE) أربيل (EBL) ) الكويت KWI) بغداد (BGW) السليمانية (ISU) البصرة (BSR) بيروت (BEY).

كما تمت إعادة تصميم رحلة «فلاي دبي» للمسافرين وفق مفهوم جديد لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والمسافرين. كما سيحصل كل راكب على وجبة مجانية على متن الطائرة. أثناء الرحلة، يتم تغيير الهواء في المقصورة كل دقيقتين إلى 3 دقائق ويكون معقمًا عندما يدخل المقصورة بعد المرور عبر مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA).

ويتم تعقيم طائرات «فلاي دبي» كل يوم بمنتجات تنظيف معتمدة من الشركة المصنعة.

وستوفر «فلاي دبي» المرونة الكافية لإجراء تغيير على تاريخ السفر، أو إعادة الحجز إلى رحلة أو وجهة أخرى مجانا للمسافرين. قد يتم تطبيق أي اختلافات في الأسعار وتخضع التذاكر لشروط وأحكام «فلاي دبي».

قامت «فلاي دبي» بتشغيل 831 رحلة عودة إلى الوطن منذ مارس، مما أتاح لأكثر من 100.000 مسافر العودة إلى أوطانهم في 40 دولة. وتواصل فلاي دبي دعم جهود الحكومة في تسيير رحلات العودة إلى الوطن، ومن المقرر إجراء أكثر من 240 رحلة عودة إلى الوطن في الأسابيع المقبلة.

كما يتعين على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن موقع IATA Travel Centre التابع لـ IATA طوال رحلتهم، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران.

ولتنزيل إرشادات السفر الكاملة إلى دبي للمسافرين الدوليين، يرجى زيارة:

https://www.visitdubai.com/en/articles/coronavirus-advisory.

لمعرفة المزيد عن استئناف رحلات «فلاي دبي»، يرجى زيارة:

https://www.flydubai.com/en/flying-with-us/resumption-of-flights