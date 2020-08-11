حازت جدوى للاستثمار، الشركة السعودية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية، على ثلاث جوائز في مجال الملكية الخاصة التي تقدمها إيميا فاينانس (EMEA Finance)، من ضمنها لقب «أفضل شركة في مجال استثمارات الملكية الخاصة على مستوى أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا»، وهو اللقب الأكبر الذي يتم تقديمه.

كما حازت جدوى على لقبي «أفضل عملية استثمار ملكية خاصة في الشرق الأوسط» و«أفضل عملية تخارج من استثمار ملكية خاصة في الشرق الأوسط»، وبهذا تكون جدوى قد حصلت على أعلى عدد من الجوائز في مجال الملكية الخاصة هذا العام.

وفي هذا الإطار، علق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لجدوى للاستثمار طارق السديري: «إننا سعداء بالحصول على هذا التكريم على هذه المنصة العالمية، حيث يعكس هذا الإنجاز نجاح إستراتيجية جدوى للاستثمار وتميز فريق عملها في مجال استثمارات الملكية الخاصة. وأعود بالشكر لعملائنا الذين وضعوا ثقتهم في قدرتنا على تقديم قيمة مضافة وعوائد استثمارية متفوقة».

كما علق رئيس قسم استثمارات الملكية الخاصة في جدوى للاستثمار سعد السيف: «تؤكد هذه الجوائز مكانة جدوى للاستثمار كشركة رائدة في مجال استثمارات الملكية الخاصة في المنطقة، كما نتطلّع لمواصلة العمل مع شركائنا لتطوير هذا القطاع».

وتعتبر جائزة «أفضل شركة في مجال استثمارات الملكية الخاصة على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» أعلى جائزة تقدمها اللجنة، كما يشار إلى أنه سبق لـ«جدوى للاستثمار» أن حازت على جائزة «أفضل شركة استثمارات الملكية الخاصة في الشرق الأوسط» من إيميا فاينانس عامي 2015 و2017.