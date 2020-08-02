خلص مسح أجري أخيرا، إلى أن إنتاج «أوبك» من النفط ارتفع بنحو مليون برميل يوميا في يوليو الماضي.ووجد المسح أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول البالغ عددهم 13 ضخوا 23.32 مليون برميل يوميا في المتوسط في يوليو 2020، بارتفاع قدره 970 ألف برميل يوميا عن قراءة معدلة في يونيو الماضي، والتي كانت الأدنى منذ 1991.وساعد تخفيف إجراءات الإغلاق وتراجع الإمدادات في صعود النفط لأكثر من 40 دولارا للبرميل من قاع 21 عاما عند ما يقل عن 16 دولارا الذي بلغه في أبريل الماضي، غير أن المخاوف من موجة ثانية للفايروس تضغط على المكاسب.ووجد المسح أن «أوبك» نفذت في يوليو الماضي تخفيضات قدرها 5.743 مليون برميل يوميا من المتعهد به، بما يحقق التزاما نسبته 94%. وجرى تعديل مستوى الامتثال في يونيو الماضي بالزيادة إلى 111%.ووجد المسح أن الزيادة الأكبر في الإمدادات في يوليو 2020 جاءت من السعودية التي ضخت 8.4 مليون برميل يوميا، بارتفاع 850 ألف برميل يوميا من يونيو الماضي وقرب حصتها. كما رفعت الإمارات والكويت الإنتاج لقرب المستهدف لهما.