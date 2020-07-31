سجلت فرنسا تراجعاً تاريخياً بـ13.8% في إجمالي ناتجها الداخلي في الفصل الثاني من العام الحالي؛ بسبب وباء كوفيد-19، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاءات (إينسي) اليوم (الجمعة).

وأوضح المعهد أنه لم يسجل منذ بدء قياس النشاط الاقتصادي الفرنسي الربعي انهيارا كهذا، وقد أعاد النظر في أرقام النشاط الاقتصادي في الفصل الأول، لافتا إلى أنه تراجع 5.9% بدلاً من 5.3% وردت في التقديرات السابقة.

لكن هذا الانخفاض جاء أقل مما كان يتوقعه معظم المحللين، والمعهد نفسه الذي تحدث في يونيو الماضي عن تراجع بنسبة 17%.

وانخفض استهلاك المنازل، أكبر مكونات النمو، 11%، والاستثمارات 17.8%، والصادرات 25.5%.

وأوضح المعهد في بيان أن «التطور السلبي لإجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول من 2020 مرتبط بتوقف النشاطات غير الأساسية في أجواء الحجر الذي فُرض بين منتصف مارس ومطلع مايو الماضيين».

وأضاف: «الرفع التدريجي للقيود يؤدي إلى استئناف تدريجي للنشاط الاقتصادي في شهري مايو ثم يونيو الماضيين بعد أدنى نقطة بلغها في أبريل الماضي».

وكان أكبر انخفاض ربعي في إجمالي الناتج الداخلي قبل وباء كوفيد-19 سجل في الفصل الثاني من 1968؛ بسبب الإضراب العام الذي شهدته فرنسا. وقد تلاه ارتفاع نسبته 8% في الصيف.