رغم قيام البنك المركزي الإيراني بضخ نحو مليار دولار من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية الأسبوع الماضي، إلا أن سعر الدولار زاد من نحو 26 ألف تومان في بداية الأسبوع إلى نحو 21 ألف تومان في نهايته، قبل ارتفاع سعر الصرف مرة أخرى هذا الأسبوع.

ووفقاً لمواقع صرف العملة في إيران، فقد ارتفع سعر الدولار إلى 23 ألفاً و530 تومان (235 ألفاً و300 ريال) في السوق الإيرانية المفتوحة أمس (الأربعاء).

وكان سعر الدولار حتى أواخر مارس الماضي، بنحو 16000 تومان، ثم في بداية يوليو الجاري ارتفع إلى 18000 تومان، وارتفع قبل نحو أسبوعين إلى نحو 21000 تومان.

وضخ البنك المركزي ما مجموعه نحو مليار دولار في السوق أيام (السبت، والأحد، والاثنين، والأربعاء) من الأسبوع الماضي بعد ارتفاع سريع في سعر الصرف والانتقادات المتزايدة، لكن مع هذا يشهد التومان انهيارا متصاعداً مرة أخرى.

كما ارتفع سعر مسكوكة الذهب الإيرانية «بهار آزادي» مرة أخرى بنسبة 1%، أي ما يعادل 100 ألف تومان، ووصلت إلى 10 ملايين و700 ألف تومان.

وأعلن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي أخيرا، ضخ 280 مليار دولار من العملات الأجنبية في السوق على مدى السنوات الـ15 الماضية.

وبدأت العملة الإيرانية تفقد قيمتها مع حظر صادرات البلاد من النفط بسبب العقوبات الأمريكية، حيث فقدت الحكومة مصدرها الرئيسي لدخل العملة الأجنبية منذ مايو 2019، إضافة إلى ذلك، قامت واشنطن بفرض حظر غير مسبوق على الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات، التي كانت مصدر الدخل الوحيد المتبقي لإيران.