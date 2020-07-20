أوضحت قوقل أنها تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في الهند في السنوات القادمة، بما في ذلك الاستثمارات في البنية الأساسية والأسهم، وذلك في الوقت الذي تتدافع فيه شركات وادي السيليكون للحصول على منصب في أحد أسرع أسواق الإنترنت نمواً في العالم.

وأعلن سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة قوقل والشركة الأم الفابيت، عن الخطة بعد التحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم (الإثنين) كما غرد سوندر بيتشاي في هذا الصدد.

بي اي ايه، المملكة العربية السعودية استثمرت أيضاً 1.6 مليار دولار في الهند أخيراً.

هذا وسافر جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون إلى البلاد في وقت سابق من هذا العام ووعد باستثمار 1 مليار دولار وقام بدعم 10 مليارات دولار من مبيعات الصادرات الهندية على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث تواجه شركته تحقيقاً محلياً في مكافحة الاحتكار.

وتأتي تعهدات قوقل أيضا بعد 3 أشهر من استثمار منافستها فيسيوك 5.7 مليار دولار في جيو بلاتفورمس، شركة الاتصالات الهندية سريعة النمو التي أطلقت سلسلة من الخدمات الرقمية.

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