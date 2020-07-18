نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قوله إنه لا يتوقع تغيراً لأسعار النفط العالمية بعد تخفيف لقيود مجموعة أوبك+ على إنتاج النفط.

وأشارت إنترفاكس نقلاً عن نوفاك إلى أن أسعار النفط في نطاق بين 40 و43 دولاراً للبرميل شبه متوازنة.

وأوضح محللون لدى ريموند جيمس أن نشاط الحفارات الأمريكية سيعاود الارتفاع بعد اقترابه من 250 حفاراً أو ربما بعد المستويات الحالية. ويتوقعون أن يبلغ متوسط عدد الحفارات 270 في النصف الثاني من 2020.

وعلى صعيد أسعار النفط، في آخر تداولات لها الأسبوع الماضي، جرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتاً عند 43.14 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتاً إلى 40.59 دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على كلا الخامين عن الأسبوع الماضي.

وانخفض الخامان القياسيان 1% الخميس، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في ما يعرف باسم أوبك+، على تقليص تخفيضات الإمدادات البالغة 9.7 مليون برميل يومياً، التي طُبقت في وقت سابق من العام الحالي بواقع مليوني برميل يومياً، اعتباراً من أغسطس القادم.

وبحسب بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، قلصت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة إلى أدنى مستوى منخفض قياسي للأسبوع الحادي عشر على التوالي.