قفزت أسعار الذهب متجهة صوب تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي، إذ يفاقم ارتفاع قياسي لعدد حالات الإصابة بفايروس كورونا في الولايات المتحدة الضبابية بشأن التعافي الاقتصادي، في حين أضاف أيضا تراجعا للعملة الأمريكية دعما.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1809.85 دولار للأوقية، ليكون مرتفعا 0.6% منذ بداية الأسبوع. وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بزيادة 0.5% إلى 1810 دولارات للأوقية.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية لدى إيه.إن.زد سوني كوماري: «يتعزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل أسعار الفائدة الحقيقية السالبة، وتضخم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية ونزول الدولار الأمريكي وحالات الإصابة بكوفيد-19 التي لا تزال في ارتفاع».

وحطمت الولايات المتحدة رقمها القياسي لعدد الإصابات اليومية بفايروس كورونا؛ ما دفع بعض الولايات لإعادة فرض إجراءات إغلاق جزئية، بينما تجاوزت الحالات على مستوى العالم 13.89 مليون.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4% مقابل منافسيه. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1% إلى 2015.42 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.9% إلى 831.51 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة 0.9% إلى 19.34 دولار وتتجه صوب تسجيل سادس ارتفاع أسبوعي على التوالي.