أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، اليوم (الجمعة) أنها قررت سحب أسطولها من طائرات «بوينغ 747» المعروفة باسم «جامبو» بشكل كامل وفوري، وإحالة الطائرات للتقاعد.

وبحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز»، فإن هذا القرار يمثل نهاية حقبة طائرة الجامبو ذات الطابقين في شركات الطيران البريطانية، خصوصا مع إعلان شركة «فيرجين أنلانتيك» أنها ستقوم أيضا بالتخلي عن هذا الطراز.

ووفقا لما نشره الموقع اليوم، قالت الشركة إنه من غير المرجح ان تعود الطائرة الملقبة بـ«ملكة السماء» إلى التحليق، بسبب الركود الحاد والتضرر الكبير الذي لحق بقطاع الطيران إثر جائحة كورونا، وأضاف الموقع أن الشركة كانت تخطط لإحالة 31 طائرة «بوينغ 747» للتقاعد بحلول عام 2024، لكن فايروس كورونا عجّل الأمر إثر توقف النقل الجوي، خصوصا لرحلات المسافات الطويلة.

وبحسب موقع «بي بي سي»، فقد حلقت أول رحلة لطائرة بوينغ 747 في فبراير 1969، وكانت أول طائرة يطلق عليها اسم «طائرة جامبو»، كما شغلت شركة «BOAC» (سلف الخطوط الجوية البريطانية) أول رحلة طيران لطراز 747 وحلقت من لندن إلى نيويورك في عام 1971، كما أن طائرة بوينغ 747 تعد أسرع طائرة تجارية بسرعة قصوى تزيد قليلاً على 650 ميلاً في الساعة، ونقلت طائرات هذا الطراز 3.5 مليار مسافر خلال 50 عاماً، كما أنه في عام 1989 كانت طائرة بوينغ 747 أول طائرة تطير من لندن إلى سيدني دون توقف.