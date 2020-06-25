أعلنت «تيرتل تري لابز» الشركة السنغافورية الرائدة في مجال إنتاج الحليب باستخدام التقنيات الحيوية، عن إنهاء جولة تمويل اليوم عن طريق مجموعة من المستثمرين العالميين. وتعدّ تيرتل تري أول شركة في العالم تستخدم التقنيات الحديثة لتصنيع الحليب الطبيعي من الخلايا الحيوانية، دون الحاجة إلى الحيوانات. ويتمحور تركيز الشركة حالياً على إنتاج حليب حقيقي كامل مماثل لحليب الأم، ويليه إنتاج حليب الأبقار.

ودأبت الشركة خلال العام الماضي على استقطاب باقة من الموظفين من ذوي الخبرات العالمية، حيث بات لديها اليوم فريق من المتخصصين يضم أكثر من 20 باحثاً ومهندساً بدوام كامل. وفي هذا السياق، قالت الرئيسة التنفيذية والشريك المؤسس فنجرو لين: «يتوق فريقنا لتسريع وتيرة الانتاج والتطوير لوضع المنتج الجديد في الأسواق. وإنني مسرورة من شغف باحثينا المستجدين لمشاركة أفكارهم ورؤاهم حول تخفيض التكاليف وتحديد أفضل شبكات الموردين».

هذا، وقد تلقت الشركة الناشئة دعماً من حكومة سنغافورة، حيث أتيحت لها العديد من الموارد التي قدمت للشركة دعماً مادياً لتمكّنها من مواصلة عملها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال الشريك المؤسس والقادم من منطقة خليج سان فرانسيسكو ماكس راي: «تنطلق فرقنا بأقصى طاقاتها بفضل الدعم الذي قدمته لنا هيئة (Enterprise Singapore) إضافة إلى دعم مستثمرينا، ونحن ماضون في عملنا لتحقيق المزيد من الإنجازات».

وتضم قائمة المستثمرين الذين شاركوا في جولة التمويل الحالية لـ«تيرتل تري لابز» كلّاً من (Green Monday Ventures)، و(KBW Ventures)، و(CPT Capital)، و(Artesian)، و(New Luna Ventures).

وفي تعليقه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ KBW Ventures الأمير خالد بن الوليد بن طلال: «لقد استثمرنا في جولة التمويل الحالية بناءً على التزامنا السابق خلال جولة التمويل التمهيدية التي قامت بها شركة تيرتل تري. ونحن نستشرف نجاحاً كبيراً للشركة بالنظر إلى مدى الشغف الموجود لدى فريقها التأسيسي والإمكانات الهائلة ممثلة في فريق الشركة وتقنيتها المبتكرة». وأضاف: «لقد تزايد اهتمام الناس حالياً أكثر من أي وقتٍ مضى بالفوائد المترتبة على تقنيات الغذاء والتأثيرات الإيجابيّة المتعاظمة لعمليات استزراع الخلايا».

جديرٌ بالذكر أن شركة تيرتل تري لابز قامت بجولة تمويل تمهيدية في 2019 بقيادة شركة (Lever VC) ومقرّها في نيويورك وهونج كونج، والتي شارك فيها مستثمرون من عدة مناطق في العالم. وفي هذا السياق قال ماكس راي: «ستتيح لنا جولة التمويل الجديدة تعزيز عمليات التطوير في الشركة، مما سيقرّبنا خطوة أكبر نحو المباشرة في تسويق منتجاتنا».