رفعت المصانع في الصين الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في مايو الماضي، مع تعافي البلاد من حالة السُبات الاقتصادي بسبب فايروس كورونا، لكن المكاسب التي جاءت دون التوقعات تشير إلى أن التعافي يظل هشا حسبما ذكره موقع سكاي نيوز.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم (الاثنين) استمرار انكماش مبيعات التجزئة والاستثمار، في مؤشر على أن العديد من القطاعات تعاني من تداعيات إجراءات الغلق العام الواسعة بثاني أكبر اقتصاد في العالم في وقت سابق من العام الحالي.

وقال المسؤول بالمكتب الوطني للإحصاء جيانغ يوان في بيان: «الإنتاج الصناعي ككل يتحسن لكن تظل هناك مصاعب قليلة وضبابية».

وأشارت بيانات رسمية إلى تسارع الإنتاج الصناعي 4.4% في مايو مقارنة به قبل عام، وهي أعلى قراءة منذ ديسمبر، وتوقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» نموا 5% مقارنة مع 3.9% في أبريل، وهو أول توسع منذ ظهور الفايروس في الصين أواخر العام الماضي.

لكن انهيار طلبيات التصدير وسط الإجراءات العالمية لمكافحة الفايروس زاد من اعتماد المصانع على الطلب المحلي الذي يتعافى بوتيرة أبطأ.

وتراجعت مبيعات التجزئة للشهر الرابع على التوالي، إذ جاء التراجع بنسبة 2.8%، انخفاضا من هبوط بنسبة 7.5% في أبريل، لكن أعلى من توقعات المحللين لانخفاض يبلغ 2% ولا يزال المستهلكون حذرين في ظل خسائر كبيرة للوظائف ومخاوف من موجة ثانية من الإصابات.

وتراجعت الاستثمارات في الأصول الثابتة 6.3% في الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بها قبل عام، ومقابل توقعات لهبوط 5.9%، وانخفاض بلغ 10.3% في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وأظهرت بيانات أخرى تراجع الاستثمار العقاري 0.3% في الفترة من يناير إلى مايو، وهي نسبة أقل كثيرا من الأشهر السابقة.