صعدت أسعار النفط أكثر من 3% يوم أمس (الثلاثاء) بفعل آمال بأن منتجين رئيسيين للخام سيوافقون على تمديد تخفيضات انتاجية أثناء مؤتمر عبر الفيديو من المتوقع أن يعقد هذا الأسبوع ومع بدء دول وولايات أمريكية إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقات مرتبطة بفايروس كورونا.



وأنهت عقود خام برنت القياس العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.25 دولار، أو 3.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 39.57 دولار للبرميل.



وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.37 دولار، أو 3.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 36.81 دولار للبرميل.



والخامان القياسيان كلاهما قريبا من أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع.



وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون للنفط من بينهم روسيا، يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، تمديد تخفيضاتهم الإنتاجية البالغة 9.7 مليون برميل يوميا، أو حوالي 10 بالمئة من الإنتاج العالمي، إلى يوليو أو أغسطس المقبل.