ارتفعت أسهم شركة زووم (Zoom) لاتصالات الفيديو إلى مستوى قياسي أمس (الجمعة) مع ارتفاع في الساعة الأخيرة من التداول، ما ساعد الشركة على الإغلاق بقيمة سوقية أعلى من 50 مليار دولار للمرة الأولى منذ نشأتها.

ارتفعت أسهم الشركة المصنعة لبرامج مؤتمرات الفيديو بنسبة 9.7 ٪ لتصل إلى 179.48 دولار، ما منحها قيمة سوقية تبلغ 50.6 مليار دولار، أكبر من شركة تصنيع الجرارات Deere & Co وشركة الأدوية Biogen Inc، بينما لم يكن هناك سبب واضح لهذا للارتفاع الحاد، إذ كانت أسهم شركات التكنولوجيا هي الأفضل أداءً في مؤشر S&P 500، وقد يكون المستثمرون في وضع جيد قبل تقرير أرباح Zoom المتوقع يوم الثلاثاء القادم.

اكتسبت شركة زووم ( Zoom ) التي تقع في سان خوسيه كاليفورنيا شعبية كبيرة هذا العام، إذ يراهن المستثمرون على أن الاستخدام المتزايد لتطبيقها وسط جائحة كورونا سيترجم إلى نمو في الإيرادات طويل الأمد، إذ يتداول السهم الآن بإيرادات تقدر بـ 55 مرة مقارنةً بمتوسط ​​7 مرات لمخزون البرامج والخدمات في مؤشر S&P 500.