كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعاته بأن جائحة فايروس كورونا ستتسبب في ركود عالمي في 2020، فيما سيتعافى الناتج الاقتصادي العالمي في 2021.

ورحبت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا، عقب مؤتمر بالهاتف لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة الـ20، بالخطوات المالية الاستثنائية المتخذة حتى الآن من بلدان عديدة لتدعيم أنظمة الصحة وحماية الشركات والعمال المتأثرين، وبما اتخذته البنوك المركزية لتيسير السياسة النقدية، داعيةً إلى المزيد من هذه الخطوات، ولاسيما على الصعيد المالي.

وقالت: إن التكلفة البشرية لجائحة فايروس كورونا هي غير قابلة للقياس بالفعل وعلى كل الدول العمل سويا لحماية الناس والحد من الأضرار الاقتصادية.

وأضافت جورجيفا أن توقعات النمو العالمي سلبية، وأن الصندوق يتوقع الآن ركودا لا يقل سوءاً عما صاحب الأزمة المالية العالمية، مؤكدة أنه ليتعافى الاقتصاد في 2021، ينبغي أن تعطي الدول الأولوية للاحتواء وتقوية الأنظمة الصحية.