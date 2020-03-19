أغلقت كل الفنادق 5 نجوم في كان التي تشكل ملتقى للنجوم كل سنة على الكوت دازور الفرنسية بمناسبة مهرجانها السينمائي الشهير، أبوابها (الأربعاء)، على ما أعلنت نقابة أصحاب الفنادق في المدينة الواقعة في جنوب فرنسا.

وقد حذا حذو فنادق كان، فندق نيغريسكو الشهير في مدينة نيس المجاورة، الذي أعلن مساء أمس (الأربعاء) إغلاق أبوابه حتى إشعار آخر.

ويعاني اقتصاد مدينة كان من الحجر المنزلي على السكان ومن إلغاء أو إرجاء الكثير من المعارض المهنية.

وكان آخر هذه المعارض «كان لايينز 2020» أكبر حدث لقطاع الإعلانات والابتكارات في العالم الذي أرجئ إلى أكتوبر القادم، بينما كان مقررا نهاية يونيو القادم. أما ملتقى «ميبيم» للأطراف الناشطة في مجال العقارات فقد أرجئ من مارس إلى يونيو فيما ألغي معرض «ميب تس في».

أما مهرجان كان للفيلم وهو الأشهر في العالم، فلم يعرف بعد إن كان سيقام في مايو أم لا.

وقالت رئيسة نقابة أصحاب الفنادق في كان كريستيان ويلتر: «المنظمون يقيمون الوضع الدولي يوما بيوم».

ولم يبق في المدينة التي تعول على السياحة والمؤتمرات، الكثير من الفنادق المفتوحة من أصل 120 تضمها. وأوضحت ويلتر لوكالة فرانس برس «أغلقت كل الفنادق 5 نجوم و85 % من الفنادق 4 نجوم».

أما الفنادق بنجمتين أو 3 نجوم فقد أغلقت بنسبة 60 %. وقالت ويلتر «عادة ما يكون أصحاب هذه الفنادق يقيمون فيها وليس لديهم الكثير من الموظفين أو مطعم في داخلها. هذا يسمح راهنا بإيواء عمال وفرق تعمل في كان لكن الوضع سيتغير قريبا».

وأضافت: «الكثير من الفنادق ولاسيما بنجمتين أو 3 نجوم قالت إنها مستعدة لإيواء طواقم طبية. وسنكون متضامنين معها. لقد تواصلنا مع البلدية ومستشفى سيمون فيي لكن لا حاجة لذلك حتى الآن».

وكان فندق «مارتينيز» وهو من أشهر 3 فنادق في كان، أقفل أبوابه مساء الثلاثاء الماضي معربا عن استعداده مساعدة الطواقم الطبية أيضا.

وقد تم تعليق الحجوزات في الفندق من 5 نجوم هذا، على ما أوضحت الإدارة.

وقالت نقابة أصحاب الفنادق في كان إن بعض الفنادق تأخذ حجوزات لفترة عيد الفصح وأخرى لمطلع مايو القادم.