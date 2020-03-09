تراجعت الأسواق المالية الأمريكية مع بدء التداول يوم أمس الإثنين، وهو ما يكفي لإيقاف التداول مؤقتًا، وسط مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لتفشي فايروس كورونا وعدم اليقين بشأن انخفاض أسعار النفط. حسب ما بثته وكالة (إن بي سي نيوز) الأمريكية.

وأستأنف تداول الأسهم بعد توقف دام 15 دقيقة بعد أن انخفض مؤشر( S&P 500 ) «ستاندرد آند بورز» بأكثر من 7٪ في الدقائق الأولى من التداول. وكان سبب التوقف هو نظام «آلية السلامة التلقائي» الذي أوقف منع السقوط الحر للأسهم وسط عمليات البيع.

وأضافت بأنه في الوقت نفسه، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1800 نقطة، أو أكثر من 7 ٪، عند الافتتاح. هبط مؤشر ناسداك بأكثر من 6 ٪. بعد التوقف، انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 1400 نقطة، أو أكثر من 5.5 ٪. انخفض مؤشر S&P 500 وناسداك بأكثر من 5٪ عند استئناف التداول.

وأشارت إلى أن عمليات البيع الحادة أتت أيضًا بعد تعثر محادثات أوبك خلال عطلة نهاية الأسبوع وحيث خفضت المملكة العربية السعودية أسعار النفط، مما أدى إلى اندلاع حرب أسعار وإغراق سعر النفط الخام الأمريكي بنسبة تزيد على 25٪ مما زاد من حالة الذعر بين المستثمرين.