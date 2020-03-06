أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «آياتا» أن شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط ستفقد نحو 7.2 مليار دولار من إيراداتها، في حال إذا ما انتشر فيروس كورونا على نطاق واسع، ما يمثل نحو 6.4% من 113 مليار دولار تمثل إجمالي إيرادات ستفقدها شركات الطيران في العالم خلال عام 2020.

ووفقا لموقع «العربية.نت»، أشارت البيانات إلى أن شركات الطيران في كل من البحرين والعراق ولبنان والإمارات وإيران ستفقد إيرادات تصل إلى 4.9 مليار دولار مع تراجع متوقع لأعداد المسافرين بنسبة 23%، فيما تفقد باقي شركات المنطقة إيرادات تقدر بنحو 2.3 مليار دولار مع تراجع متوقع لأعداد المسافرين بنسبة 9%.

ويأتي ذلك بعدما قال الاتحاد في بيان صدر أمس، إن خسائر قطاع الطيران العالمي قد تراوح بين 63 مليار دولار و113 مليار دولار خلال العام الحالي.

وأوضح أن إعادة تقييم تحليلاته بشأن التأثيرات المالية لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تشير إلى أن خسائر قطاع الطيران قد تبلغ نحو 63 مليار دولار في حال ما إذا جرت السيطرة على المرض، لكنه يرى أنه في حالة انتشار المرض على نطاق أوسع فإن الخسائر قد تصل إلى 113 مليار دولار. وأفاد بأن تأثير الفيروس على عمليات الشحن الجوي غير متوفرة الآن.

يأتي ذلك، بعد أن توقعت «آياتا» في فبراير الماضي، أن تصل الخسائر إلى 29.3 مليار دولار بناء على توقعها بانتشار المرض في الأسواق التي لديها صلة بالصين. ولكن بعد أن انتشر المرض في أكثر من 80 دولة، تأثرت عمليات الحجوزات على نحو كبير في كافة العالم.