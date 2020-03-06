استأنفت الأسهم الأوروبية تراجعها اليوم (الجمعة)، مع تحمل شركات السفر معظم العبء؛ بفعل المخاوف من أضرار اقتصادية ناجمة عن تفشي فايروس كورونا أشد بكثير مما كان متوقعا، إذ انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7%، ليمحو جميع مكاسب الأسبوع.

وهوى مؤشر قطاع السفر والترفيه 2.7%، ليدخل بعمق في نطاق المراهنة على انخفاض الأسعار -المعرف على أنه التراجع 20% عن أحدث ذروة- في ظل تضرر الطلب على السفر جراء تفشي الفايروس.

وانزلق سهم إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات 3.4% مع فشلها في الفوز بأي طلبيات طائرات جديدة في فبراير، في دليل جديد على التعطيلات الحاصلة للصناعات الجوية جراء كورونا.

وانحدر سهم مشغل قاعات العرض السينمائي البريطاني سينورلد 5.8% بعد أن جاءت النتائج السنوية للشركة دون توقعات المحللين، لكنها أشارت إلى أنها لم تلحظ أي أثر ملموس من تفشي الفايروس على مبيعات تذاكر مسارح أفلامها.

وجرى تداول أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات والنفط والغاز والبنوك داخل نطاق المراهنة على التراجع.