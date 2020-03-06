كشف بنك أوف أمريكا أن المستثمرين تخارجوا من أغلب فئات الأصول، إذ شهدت صناديق الأسهم والسندات نزوح 36 مليار دولار إجمالا على مدى الأسبوع المنتهي أمس الأول (الأربعاء)، وذلك وسط مخاوف من ضرر اقتصادي ناجم عن وباء فايروس كورونا.

وأظهرت البيانات أيضا أن المستثمرين العازفين عن المخاطرة سحبوا 5.3 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، وهو أعلى مستوى في 30 أسبوعا.

وتشهد أسواق الأسهم موجة بيع منذ منتصف فبراير الماضي، ما أفقد السوق نحو 6.5 تريليون دولار من قيمتها، إذ يتزايد عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا بوتيرة أكبر.

وقال محللون لدى بنك أوف أمريكا الذين يعكفون على البيانات الأسبوعية من إي.بي.إف.آر لرصد التدفقات: «جرى سحب 23.3 مليار دولار من أسواق الأسهم وخرج 12.6 مليار دولار من أسواق السندات، وهو أكبر معدل منذ ديسمبر 2018».