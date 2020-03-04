أعلنت شركة «أمازون» في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي، أن اثنين من موظفيها فى مدينة ميلانو الإيطالية، أصيبا بفايروس كورونا، وهما الآن يخضعان للحجر الصحي. حسب ما ذكرته وكالة رويترز الإعلامية.وأضافت أكبر شركة تجزئة عبر الإنترنت في العالم، بأنها لم تكتشف إصابة أي موظف أمريكي بالفايروس حتى الآن. وطلبت الشركة يوم الجمعة الماضي من موظفيها التوقف عن السفر غير الضروري، داخل الولايات المتحدة وخارجها.كما أكدت الشركة اتخاذها تدابير صارمة في محاولة لمنع الإصابات بين القوى العاملة الهائلة التي لديها، والذي يبلغ عددهم حوالى 800 ألف موظف.كما أن الموظفين في فريق عمليات أمازون بجميع أنحاء العالم، كانوا قد تلقوا تعليمات صارمة بضرورة عدم التخطيط لأي اجتماعات تتطلب السفر حتى أبريل القادم على الأقل.