لأول مرة منذ عامين، أعلنت مصر كشفين جديدين للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل البرية، الأول حققته شركة بريطانية بحفر البئر «شمال سيدي غازي 9-1»، والثاني لشركة إماراتية في منطقة غرب القنطرة من البئر «سلمى دلتا-6».

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تم ربط هذين الكشفين بخريطة الإنتاج بطاقة يومية تصل إلى 19 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مما يعزز القدرات الإنتاجية ويقلل الاعتماد على الواردات.

اكتشافات جديدة في دلتا النيل

وأعلن وزير البترول المصري المهندس كريم بدوي، تحقيق قطاع البترول المصري إنجازات بارزة تمثلت في سلسلة اكتشافات جديدة للنفط والغاز الطبيعي، ضمن إستراتيجية تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة استيراد الطاقة، دعمًا للاقتصاد المصري.

وتشمل هذه الاكتشافات مناطق دلتا النيل البرية والصحراء الغربية، حيث أسهمت في زيادة معدلات الإنتاج وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال سياسات تحفيزية واستخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

إنجازات في الصحراء الغربية

وفي منطقة الصحراء الغربية، تم تحقيق كشفين جديدين هما «SHAI-3X» و«WD 33J-1X»، اللذين أُدرجا على خريطة الإنتاج بإجمالي إنتاج يومي يتجاوز 3550 برميل زيت خام و23 مليون قدم مكعب من الغاز.

كم تم تحقيق اكتشاف «درة-44» بإنتاج يومي يزيد على 500 برميل، بينما سجلت الشركة العامة للبترول كشف «GPU-1X» في منطقة أبو سنان بمعدل إنتاج يومي 350 برميل.

وفي منطقة شرق علم الشاويش، حُقق كشفًا جديدًا بالبئر «HG34/1 D-1X»، وتم ربطه بالإنتاج بمعدل يقارب 1000 برميل زيت يوميًا.

اكتشافات إضافية وتقنيات متطورة

وتم أيضًا تسجيل ثلاثة اكتشافات جديدة في مناطق الصحراء الشرقية وجنوب غزالات وشمال أم بركة بالصحراء الغربية، ويجري حاليًا تقييم الاحتياطيات واختبار الآبار.

يُشار إلى أن هذه الاكتشافات استهدفت طبقات جيولوجية عميقة لأول مرة، مما يعزز فرص استكشاف موارد إضافية ويشجع الشركات العاملة على تكثيف جهودها، كما ساهم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في زيادة دقة الحفر ونجاح عدد من الآبار.

ومنذ يوليو الماضي، تم تحقيق 18 كشفًا جديدًا للنفط والغاز، أُدرج منها 13 كشفًا على خريطة الإنتاج بمعدل يومي يصل إلى 14 ألف برميل زيت ومتكثفات و44 مليون قدم مكعب من الغاز، مما ساهم في توفير جزء كبير من تكاليف الاستيراد.

تصدير شحنة غاز مسال إلى تركيا

في سياق متصل، أعلنت وزارة البترول تصدير شحنة غاز طبيعي مسال متجهة إلى تركيا، بحمولة تقدر بنحو 150 ألف متر مكعب.