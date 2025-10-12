مع تصاعد الحرب التجارية.. تراجع لأسواق أسهم الخليج

رسوم الجمارك





إجراءات عدائية

تراجعت مؤشرات الأسهم في أسواق الخليج خلال تعاملات اليوم (الأحد)، متأثرة بتصاعد حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد القرارات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية وقيام الصين باتخاذ إجراءات تقييدية على صادرات المعادن الأرضية النادرة.وفي السعودية، انخفض مؤشر «تاسي» الرئيسي خلال التعاملات 88.86 نقطة، ليصل إلى مستوى 11494.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال، وسط موجة بيع جماعي في الأسواق الإقليمية.كما انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 108 نقاط أو 1% إلى 10.824 نقطة، في حين تراجع مؤشر سوق الكويت العام بـ61 نقطة، تعادل 0.66% ليصل إلى 9240 نقطة.وفي سلطنة عمان، تراجع مؤشر سوق مسقط المالي بـ52 نقطة أو 1% إلى 5197 نقطة، بينما شهد مؤشر بورصة البحرين انخفاضاً طفيفاً مستقراً عند 1970 نقطة. والأحد يوافق العطلة الأسبوعية في الإمارات.وجاءت هذه التراجعات في أعقاب التصريحات التصعيدية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أخيراً، التي قال فيها إن بلاده تدرس زيادة هائلة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مضيفاً أنه لا يرى سبباً للاجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الأسبوعين القادمين في كوريا الجنوبية.وردّت وزارة التجارة الصينية بانتقاد القرارات الأمريكية، مؤكدة أن ضوابط التصدير التي فرضتها على المعادن الأرضية النادرة تأتي استجابة لسلسلة من الإجراءات الأمريكية العدائية، داعية في الوقت نفسه إلى إدارة الخلافات من خلال الحوار والمشاورات المتكافئة على أساس الاحترام المتبادل.وتشكل هذه التطورات أحدث فصول الحرب التجارية المتجددة بين أكبر اقتصادين في العالم، التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية والإقليمية، إذ شهدت وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي خسائر حادة تجاوزت تريليوني دولار، لتنتقل موجة القلق إلى الأسواق الخليجية مع بداية الأسبوع.ويرى محللون أن استمرار التوتر بين واشنطن وبكين سيزيد من ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، خصوصاً في ظل ترقب المستثمرين لمدى تأثير الرسوم الجديدة على سلاسل الإمداد وأسعار السلع والطاقة، ما قد يضغط على شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة، ومن بينها أسواق الخليج.